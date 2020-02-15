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أول تعليق لـ"دراجي" بعد الهجوم على الزمالك

الرياضة

حفيظ دراجي
حفيظ دراجي
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محمد عبد الحارس

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رد المعلق الجزائري حفيظ دراجي على الانتقادات التي تعرض لها خلال الساعات الماضية من جانب جماهير الزمالك على خلفية تعليقه على مباراة أمس أمام الترجي التونسي في السوبر الأفريقي.

وقال "دراجي" في تصريحات له: "الهجوم الذي أتعرض له لأنهم يعتبروني محبا للنادي الأهلي".

وأضاف: "كل هذا بسبب زيارتي لمقر الأهلي من قبل، ومن وقتها وأتعرض لهجوم وانتقادات شديدة من جانب بعض الزملكاوية".

وتغلب الزمالك على الترجي التونسي بنتيجة 3-1 أمس الجمعة في السوبر الإفريقي الذي أقيم على ملعب الغرافة.

وكان دراجي تعرض لانتقادات واسعة من جانب مسئولي وجماهير الزمالك واتهامه بالتحيز لمصلحة فريق الترجي التونسي خلال تعليقه على أحداث اللقاء.

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