» مكافآت مالية كبيرة لاعبى الزمالك بعد التتويج بالسوبر

15 فبراير 2020 - 02:48 م

وعد المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، لاعبي الفريق الأول بمنحهم مكافآت فورية بعد العودة لمصر بعد حصد بطولة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي.

وجاءت قيمة المكافآت للاعبي الزمالك 150 ألف جنيه لكل لاعب الفريق بخلاف المكافآت التي سيحصلون عليها حال التتويج بالسوبر المصري.

ويلتقي الزمالك الأهلي يوم الخميس المقبل بالإمارات في بطولة السوبر المصري.

وتغلب الزمالك على الترجي بنتيجة 3-1 مساء أمس الجمعة على ملعب الغرافة.