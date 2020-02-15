  • السبت 15 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر03:36 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
مصاب بكورونا في مصر

تطورات جديدة بشأن المصاب بـ«كورونا».. وطوارئ بـ«الصحة»

الزمالك بطل السوبر الأفريقي

مكافآت مالية كبيرة لاعبى الزمالك بعد التتويج بالسوبر

أرشيفية

إحصائية صادمة جديدة للمصابين بـ"كورونا"

ثابت البطل

"البطل" أنقذ الأهلى من الموت ودمره "السرطان"

سد النهضة

اتفاق سد النهضة نهاية الشهر الجاري

الفنان بطرس رؤوف بطرس غالي

حبس الفنان بطرس غالي 30 عامًا فى "تهريب آثار"

الاهلى والزمالك

"أبو ظبي" تزف خبرًا سارًا لجماهير القطبين

المونيتور: اقتصاد مصر يمزق إسرائيل

بالأرقام.. مصر تحقق أعلى معدل نمو اقتصادى خلال 11 عامًا

وزيرة الصحة هالة زايد

"يتمتع ببنيان عضلى".. الصحة تكشف آخر التطورات لمصاب كورونا

فيسبوك

كورونا يضرب "فيس بوك" في مقتل

"أنا مشغول".. محمد رمضان يوجه رسالة لجمهوره

الصفحة الأخيرة

محمد رمضان
محمد رمضان
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

تطورات مثيرة بأزمة محمد رمضان والطيار الموقوف

#

"أنا صاحب الفكرة".. فاروق حسني يوجه رسالة شكر للرئيس

#

محمد رمضان: «استحملوا.. أنا كنت برجع من رمسيس للمنيب مشي»

#

علاقة مريبة تربط محمد رمضان بالهارب محمد علي يكشفها والده

إستاد القاهرة

محمد رمضان

الطيار الموقوف

أعرب الفنان محمد رمضان عن سعادته بتقديم أغانيه خلال الحفل الذي أقيم أمس باستاد القاهرة الدولي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ونشر رمضان مقطع فيديو قال فيه: "اتبسط جداً الأغاني بتاعتي انهاردة في استاد القاهرة الدولي والله لولا انشغالي بتصوير مسلسل البرنس كنت جتلكم يا أغلى الناس، بس مشغول".

يذكر أن الفنان محمد رمضان يواصل تصوير مسلسل "البرنس" ويشاركه البطولة نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامي، رحاب الجمل، أحمد داش".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاعتذار عن الفتوحات.. ثرثرة ومكايدة

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» مكافآت مالية كبيرة لاعبى الزمالك بعد التتويج بالسوبر
» "أنا مشغول".. محمد رمضان يوجه رسالة لجمهوره
» وكيل أوقاف سابق: هذه الفتوى جائز تضايق بتوع الفنادق
» أول تعليق لـ"دراجي" بعد الهجوم على الزمالك
» ما الفرق بين كورونا ونزلات البرد العادية؟
» أحمد حسن يسخر من حفل عيد الحب :"استاد القاهرة سابقًا"
» بالمستندات.. الطيار المفصول يقاضي محمد رمضان
» برلماني يطالب بإطلاق حملة لإنهاء الخصومات الثأرية
» فضيحة تهز المغرب.. يخرج لصلاة الفجر ويعود ليجد زوجته مع رجل آخر
» بعد 3 أسابيع زواج.. يتهم زوجته بالسرقة
» أول ظهور لابنة جنات في عيد الحب

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:47 م

  • فجر

    05:18

  • شروق

    06:42

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:22

  • مغرب

    17:47

  • عشاء

    19:17

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان