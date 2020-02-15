» «جوميز» يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الرجاء المغربي

أمير سعد
استقر الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي بقيادة الفرنسي ديديه جوميز، قائمة فريقه لمواجهة الرجاء المغربي ضمن منافسات دور نصف النهائي من البطولة العربية.
وجاءت قائمة الإسماعيلي كاملة كما يلي:
حراسة المرمى: محمد مجدي - محمد فوزي.
خط الدفاع: إبراهيم أبو اليزيد - محمد هاشم - محمد مجدي الجمل - أسامة إبراهيم - محمود البدري - أحمد أيمن.
خط الوسط: محمود دونجا - محمد بيومي - محمد مخلوف - أحمد مدبولي - همام طارق - بيكيتى سيلفا - محمد صادق - وجيه عبد الحكيم.
خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - شيلونجو - باتريك كادو - محمد الشامي.
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