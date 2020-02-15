  • السبت 15 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر05:39 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
سد النهضة

"الري" تعلن موعد التوقيع على اتفاق سد النهضة

السائح "توني كاموكيو"

أول تصريحات للسائح البريطاني المتهم بالتحرش بشرطي مصري

استاد القاهرة

إعلامي: «خمور وحشيش» في استاد القاهرة

أرشيفية

بعد إباحة الفالنتين.. حملة سلفية لمقاطعة «الإفتاء»

برشلونة وريال مايوركا

بث مباشر.. مباراة برشلونة وخيتافي

أرشيفية

الصين تعلق على تسجيل أول إصابة بـ«كورونا» في مصر

التنقيب في المتوسط

مصر توقع اتفاقية مع 5 شركات للتنقيب في المتوسط

مصاب بكورونا في مصر

تطورات جديدة بشأن المصاب بـ«كورونا».. وطوارئ بـ«الصحة»

الزمالك بطل السوبر الأفريقي

مكافآت مالية كبيرة لاعبى الزمالك بعد التتويج بالسوبر

أرشيفية

إحصائية صادمة جديدة للمصابين بـ"كورونا"

في ربع نهائي البطولة العربية

«جوميز» يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الرجاء المغربي

الرياضة

الاسماعيلى
الاسماعيلى
Advertisements

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

تعرف على قائمة الإسماعيلي لمواجهة الزمالك

#

«جاريدو» يعلن قائمة النجم الساحلى لمواجهة الأهلي

#

مفاجآت بالجملة فى قائمة الزمالك لمواجهة طنطا

#

"كارتيرون" يعلن قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز

المصريون

الإسماعيلي

البطولة العربية

الرجاء

استقر الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي بقيادة الفرنسي ديديه جوميز، قائمة فريقه لمواجهة الرجاء المغربي ضمن منافسات دور نصف النهائي من البطولة العربية.

وجاءت قائمة الإسماعيلي كاملة كما يلي:

حراسة المرمى: محمد مجدي - محمد فوزي.

خط الدفاع: إبراهيم أبو اليزيد - محمد هاشم - محمد مجدي الجمل - أسامة إبراهيم - محمود البدري - أحمد أيمن.

خط الوسط: محمود دونجا - محمد بيومي - محمد مخلوف - أحمد مدبولي - همام طارق - بيكيتى سيلفا - محمد صادق - وجيه عبد الحكيم.

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف - شيلونجو - باتريك كادو - محمد الشامي.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاعتذار عن الفتوحات.. ثرثرة ومكايدة

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» فرنسا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا
» مدرب الزمالك يتحدث عن فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي
» صدمة.. اكتشاف أكثر من 6000 جثة بمقابر جماعية
» «جوميز» يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الرجاء المغربي
» مكافآت مالية كبيرة لاعبى الزمالك بعد التتويج بالسوبر
» "أنا مشغول".. محمد رمضان يوجه رسالة لجمهوره
» وكيل أوقاف سابق: هذه الفتوى جائز تضايق بتوع الفنادق
» أول تعليق لـ"دراجي" بعد الهجوم على الزمالك
» ما الفرق بين كورونا ونزلات البرد العادية؟
» أحمد حسن يسخر من حفل عيد الحب :"استاد القاهرة سابقًا"
» بالمستندات.. الطيار المفصول يقاضي محمد رمضان

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:47 م

  • فجر

    05:18

  • شروق

    06:42

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:22

  • مغرب

    17:47

  • عشاء

    19:17

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان