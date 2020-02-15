» مدرب الزمالك يتحدث عن فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي

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أبدى سامي قمصان مدرب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي ثقته في لاعبي الفريق الأحمر قبل مواجهة الزمالك ببطولة كأس السوبر، يوم الخميس المقبل.

وقال «قمصان» عبر قناة ناديه "أهنئ الزمالك بالسوبر الإفريقي، فهو إنجاز يحسب للكرة المصرية".

وأضاف "فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي لا علاقة لنا به، ولن نتأثر، هذه بطولة خاصة، وحالتنا جيدة ولدينا طموح في مواصلة سلسلة الانتصارات وإسعاد الجماهير، ولدينا من الخبرات للفوز بها".

وبسؤاله عن مفاجآت في التشكيل الأساسي بلقاء السوبر، رد مدرب الأهلي "كل الخيارات متاحة، وجميع اللاعبين جاهزون للمشاركة".

وعن الفوز على المصري بثلاثية دون رد، أشار سامي قمصان "مواصلة سلسلة الانتصارات مهم للغاية، كل مباراة هي الأهم لنا، نستعد للسوبر وأتمنى أن يحالفنا التوفيق".

وتابع "المصري أدى مباراة جيدة، وأجاد الاستحواذ، فهو من الفرق القليلة التي أرهقت الأهلي هذا الموسم".

وفسر مدرب الأهلي تراجع الأداء، قائلا "بدأنا أول 15 دقيقة بشكل جيد حتى إحراز الهدف، ومع تلاحم المباريات وانشغال اللاعبين بمباراة الزمالك تراجع المستوى، لكن مع هذه الظروف ونفوز بثلاثة أهداف، إنها ميزة تحسب للاعبين".

وأتم تصريحاته "لقد استفدنا من التبديلات، سرعات كهربا وجيرالدو أفادتنا في الهجمات المرتدة، ومحمود متولي حقق الكثافة المطلوبة في وسط الملعب، كذلك محمد الشناوي كان من نجوم اللقاء بتصديه لعدة فرص".

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