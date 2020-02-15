أبوقير يطيح بـ«الحدود» من الكأس.. وينتظر الفائز من الأهلي والترسانة

15 فبراير 2020 - 05:02 م

حجز فريق أبوقير للأسمدة مقعدًا في دور الـ4 ببطولة كأس مصر بعد الفوز على حرس الحدود بهدفين دون رد، ضمن منافسات دور الـ16 والتي جمعتهما اليوم السبت على ملعب الإسكندرية.

تقدم أحمد العش لأبو قير بالهدف الأول من ركلة جزاء بعد مرور 9 دقائق فقط من بداية المباراة، قبل أن يعزز هاني السيد تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 79.

وكان أبو قير للأسمدة قد حقق المفاجأة أيضًا عندما نجح في إقصاء الإنتاج الحربي بدور الـ32 من البطولة بعد الفوز بنتيجة 4 / 2 بركلات الجزاء.

ويواجه أبو قير، الفائز من مباراة الأهلي والترسانة، والذي لم يُحدد موعده حتى الآن.

ويلتقي الأهلى مع الترسانة في دور الـ16 بعدما نجح الأحمر في التغلب على بنى سويف بنتيجة 3 / 1، فيما أقصى الترسانة نظيره إنبى بعد الفوز عليه 4 / 3 بركلات الجزاء.