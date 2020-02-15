» فرنسا تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

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فرنسا

فيروس كورونا

أول حالة وفاة

أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية، أغنيس بوزين، عن وفاة أول مريض بفيروس كورونا في فرنسا، لتكون بذلك أول حالة وفاة من نوعها في أوروبا.

وكان المريض الذي توفي في فرنسا يبلغ من العمر 80 عامًا، وكان يتلقى الرعاية الطبية في مستشفى بيكات في باريس منذ 25 يناير، وفقًا لما ذكرته بوزين.

وعلق المتحدث باسم السفارة الصينية بالقاهرة، "شياو جين تشنج"، على واقعة اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا الجديد في مصر أمس الجمعة.

وقال المتحدث في تصريح نشرته الصفحة الرسمية للسفارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، إن الجانب الصيني يتعاون مع المجتمع الدولي، بما في ذلك مصر، بشكل شفاف ومنفتح ومسئول فيما يتعلق بفيروس كورونا.


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