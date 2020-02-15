إعلامي: «خمور وحشيش» في استاد القاهرة

15 فبراير 2020 - 05:20 م

انتقد الإعلامي إبراهيم فايق، هئية استاد القاهرة الدولي بسبب غناء "بنت الجيران" أمس السبت وسط حضور جماهيري كبير لما تضمنه الأغنية لكلمات نابية.

وكتب "فايق"، في تغريدة على حسابه الشخصي عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، السبت، "جملة خمور وحشيش اللي اتغنت في ستاد القاهرة ووراها ألوف بترددها بحماس شديد شيء محزن، هذا الاستاد عندما يستقبل حدث فني إما انه يرتقى لحد رقي الرياضة ومفاهيمها أو لا ننظمه".

وأضاف: "لنا الحق ان نقلق ع أجيالنا عندما يقنن هذا الفحش الفني في صورة حفل يستضيفه من شهد تاريخ مصر الناصع رياضيا وفنيا".