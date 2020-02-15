"الري" تعلن موعد التوقيع على اتفاق سد النهضة

قال المتحدث باسم وزارة الري، محمد السباعي، إنه تم الاتفاق على مراحل ملء سد النهضة، وإجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف وخاصة في السنوات الشحيحة تزامنًا مع ملء السد.

وأضاف «السباعي»، أثناء مداخلة هاتفية لبرنامج «صباحك مصري»، المذاع على قناة «mbc مصر»، صباح اليوم، أنه سيتم توقيع اتفاق حول سد النهضة نهاية الشهر الجاري، لافتًا إلى أنهم نجحوا في الوصول إلى صيغة مشتركة تحقق مصالح الدول الثلاث من مصر والسودان وإثيوبيا.

وتابع، أن اجتماعات سد النهضة خلال الأشهر الثلاثة الماضية كانت شاقة جدًا، مشيرًا إلى أن مصر وصلت إلى نقاط توافق فنية متعلقة بملء وتشغيل سد النهضة.

وأكد أن ملء وتشغيل سد النهضة كان من أهم النقاط التي كانت عالقة، بالإضافة إلى قواعد تشغيل طويل الأمد بما يحقق مصالح مشتركة بينهم.

وأشار إلى وضع آلية لمتابعة تنفيذ الاتفاق وتداول المعلومات حول التشغيل، ووضع قواعد للملء في كل الأحوال، مؤكدًا أن أي إجراء سيتم التوصل إليه، يأتي في مصلحة الدول الثلاث.