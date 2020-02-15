مفاجأة.. "النهضة" تقلب الطاولة على الحكومة التونسية الجديدة

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تونس

حركة النهضة

اخبار تونس

الفخفاخ

أعلنت حركة النهضة التونسية اليوم السبت، انسحابها من تشكيلة حكومة رئيس الوزراء المكلف إلياس الفخفاخ المقترحة.

جاء هذا وفقما أعلن رئيس مجلس شورى الحركة، عبد الكريم الهاروني، موضحًا أن "النهضة" انسحبت من تشكيلة حكومة "الفخفاخ" المقترحة، وأنه لن يتم منحها الثقة في البرلمان.

وذكر عبر "فيس بوك" أن القرار اتخذ لعدم استجابة رئيس الحكومة المكلف لمطالب حركة النهضة، موضحًا أن قرار الحركة يأتي على خلفية إصرار الفخفاخ على رفض مطلبها بإقامة حكومة وطنية لا تقصي أحدا.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي، في تدوينة على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، رفضه لدعوة وجهها له إلياس الفخفاخ لإطلاعه على تركيبة الحكومة بدار الضيافة.

وأشار إلى أنه تم رفض الدعوة احتراما لـ"حزب قلب تونس" ومناضليه وناخبيه، مشددا على أن حزبه ليس معنيا بتشكيل هذه الحكومة ورافض للمسار وطريقة التعاطي التي تمت بهما.


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