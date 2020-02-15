» «هازارد» على رأس قائمة ريال مدريد لمواجهة سيلتا فيجو

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أعلن الجهاز الفني لفريق ريال بقيادة الفرنسي زين الدين زيدان، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة سيلتا فيجو، والمقرر إقامتها مساء غدا الأحد على ملعب سانتياجو بيرنابيو، ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة تواجد البلجيكي إيدين هازارد مهاجم الفريق، عقب تعافيه تماما من الإصابة التي تعرض لها والتي أبعدته عن المشاركة طوال الفترة الماضية.

وضم زيدان 19 لاعبا، وجاءت قائمة النادي الملكي على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا، ألفونس أريولا، توني فوديس

خط الدفاع: دانيال كارفاخال، إيدير ميليتاو، سيرجيو راموس، رفائيل فاران، مارسيلو، فيرلاند ميندي

خط الوسط: توني كروس، لوكا مودريتش، كارلوس كاسيميرو، فرانشيسكو إيسكو، فيديريكو فالفيردي

خط الهجوم: إيدين هازارد، كريم بنزيما، جاريث بيل، فينسيوس جونيو


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