أيمن بهجت يعتزل مجال تأليف الغناء

اعتزل الشاعر أيمن بهجت قمر، مجال تأليف الأغاني، معلنًا أن أغنية «مهرجان» التي كتبها للهضبة عمرو دياب هي آخر أعماله في هذا المجال.

وكتب بهجت قمر عبر صفحته بـ«فيسبوك»: «بقالي فترة مش صغيرة بفكر جديًا في اللي هقوله دلوقتي أنا قررت أن أغنية (مهرجان) هي آخر أغنية أنا هكتبها وخلاص هعتزل تأليف الأغاني.. هكتب أفلام، مسرح، مسلسلات، لكن خلاص هبعد عن مجال الموسيقى هنتج بس».

وتابع: «أنا بقالي 28 سنة بكتب أغاني وطول الوقت في توتر وضغوط عاصرت أجيال كتير من 1992 لحد دلوقتي وخلاص قررت ارتاح من السبق ده.. أنا أسف مش هرد على أي زميل يتصل بيا عشان محدش يأثر عليا».