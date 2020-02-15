السعودية تتوعد إيران

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شدد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، على رد بلاده على استفزاز من جانب إيران.

وقال الوزير السعودي، فرحان في مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت، إن الرياض سترد على أي استفزاز إيراني، مطالبا طهران بتغيير سلوكها أولا، قبل إقامة أي اتصالات مباشرة بين البلدين.

وتابع: "نهتم بإيجاد طرق لوقف التصعيد في المنطقة، والتغيير الوحيد في المنطقة هو تصعيد إيران أعمالها العدائية"???.

وأكمل: "أي استفزاز على الأرض من جانب إيران سنرد عليه".


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