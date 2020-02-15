» مفاجأة سارة من قناة أبوظبي لجماهير الأهلي والزمالك

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الاهلى

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أبوظبي

خصصت ادارة قناة أبو ظبي الرياضية أربع معلقين على مباراة الأهلي والزمالك في بطولة كأس السوبر المحلي المقرر اقامتها 20 فبراير بالامارات في سابقة هي الأولى من نوعها.

وتتيح قناة أبو ظبي للمشاهد اختيار المعلق المفضل له، حيث اختارت ثلاثة معلقين عربا وهم على سعيد الكعبي وفارس عوض وعصام عبده للتعليق العربي.

وخصصت القناة الصوتية الرابعة لمعلق إنجليزي في خدمة مميزة للجاليات الأجنبية التي تهتم بفريقي الأهلي والزمالك، وهي أول مرة يتم التعليق على السوبر المصري بلغة انجليزية وهي إحدى المفاجآت التي اشار إليها يعقوب السعدي رئيس قناة أبو ظبي الرياضية.


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