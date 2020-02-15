أستاذ بجامعة المنصورة يخلع ملابسه أمام الطلاب ليثبت لهم هذا الأمر

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أحمد سالم

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الطلاب

جامعة المنصورة

مدرس يخلع ملابسه

في واقعة تعد غريبة من نوعها، نشر مدير مركز الحفريات الفقارية بجامعة المنصورة، الدكتور هشام سلام، مقطع فيديو أثار جدل مشاهديه.

وظهر «سلام»، في الفيديو مرتديًا ملابسه الرسمية، ثم قام بنزعها قطعة تلو الأخرى، وارتدى ملابس تقليدية غير الرسمية، بهدف الإثبات للطلاب بأن دكاترة الجامعة «لا يعضون» على حد تعبيره.

وعلق مدير مركز الحفريات الفقارية بجامعة المنصورة، على الفيديو قائلًا: «في أحد الأيام، دُعيت لإلقاء حديث مع طلاب المدارس الثانوية الذين سيذهبون إلى الجامعة. كنت أحاول أن أقول إن أساتذة الجامعة لا يعضون. لذلك كان مقدمي مثل هذا».

ويتضح من خلال الفيديو الذي على موقع التدوينات «تويتر»، أن الطلاب الذي كانوا يملئون المدرج بإحدى كليات الجامعة، ذكورًا وإناثًا، كانوا مستجدين قادمين من الثانوية العامة.

تعليقات النشطاء، انهالت على الفيديو فور نشره معارضةً لأسلوب الدكتور، حيث قال أحدهم: «هو يعني مفيش طريقه غير خلع الملابس ايه حكاية الخلع معاكم؟، هذه كليات وجامعات ولا ملاهي ليلية وقاعات حفلات وترفيه؟، منعتم النقاب والآن تخلعون الملابس، الله يهديكم ويشفيكم».

وأضافت أخرى: «سؤال صغير ليه حضرتك مخرجتش بالشورت والتيشيرت من بيتكم ودخلت بيهم الجامعة اعتقد كان أسهل من الغلب ده، إلا لو كان ممنوع عندكم الخروج من البيت بالشورت أو دخول الجامعة بيه».

شاهد الفيديو..

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