» «عبد الله جمعة» و«شيكابالا» يُشعلان غضب جماهير الأهلي

15 فبراير 2020 - 08:33 م

أثار الثنائي عبد الله جمعة ومحمود عبد الرازق «شيكابالا» لاعبا الزمالك، غضب جماهير النادي الأهلي خلال مباراة الزمالك والترجي ببطولة السوبر الأفريقي، وذلك قبل أيام من المواجهة المرتقبة بين الغريمين بالسوبر المحلي المقرر إقامته على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

وعقب إعلان تتويج نادي الزمالك بالسوبر الإفريقي الغائب عن النادي منذ 17 سنة، أثار اللاعب عبد الله جمعة غضب الجماهير بفيديو عبر حسابه وهو يقول " أضرب يا بدري" مما أثار غضب الجماهير الأهلاوية و تحفظهم الشديد على الفيديو.

وكان النادي الأهلي، خسر نهائي دوري أبطال أفريقيا للنسخة قبل الماضية من فريق الترجي التونسي وجاء هدف أنيس البدري لاعب نادي إتحاد جدة الحالي في الدقائق الأخيرة وكان عصام الشوالي معلقا على المباراة ليقول "اضرب يا بدري".

مما استخدمته الجماهير الزملكاوية من جانب " التحفيل" على جماهير النادي الأهلي ليكررها مرة أخرى اللاعب عبد الله جمعة بعد إنتهاء مباراة السوبر الإفريقي.

بينما ظهر الفهد الأسمر «شيكابالا» وهو يرقص مع جماهير الزمالك على أغنية مسيئة اعتادت بعض الجماهير البيضاء ترديدها ضد جمهور الأهلي.

وفي الفيديو، رددت الجماهير هتافات سب لجماهير الأهلي، قالوا فيها: "التالتة شمال (..) عيال، بيقولوا انهم أبطال، أبطال على مين يا (......) تعالوا شوفوا التالتة يمين".

وفاز نادي الزمالك بالسوبر الإفريقي للمرة الرابعة في تاريخه بعد الفوز بنتيجة 3-1 على حساب نادي الترجي وذلك في المباراة التي أقيمت على ملعب الغرافة بالدوحة في قطر.