» قلق في الأهلي من تعيين «جاساما» لمباراة صن داونز

15 فبراير 2020 - 08:55 م

سادت حالة من القلق داخل جدران النادي الأهلي، بعد تعيين الاتحاد الأفريقي «كاف» الجامبي بكاري جاساما، لإدارة مباراة الفريق أمام صن داونز، في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر إقامتها يوم 29 فبراير الجاري على ملعب السلام.

ويخشى الأهلي من الأخطاء الجسيمة للحكم الجامبي، التي وقع فيها في أغلب مباريات الفريق، والتي كان أبرزها تلك التي وقعت في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا قبل الماضي، أمام الوداد المغربي، والتي كلفت خسارة المارد الأحمر للبطولة الأفريقية، بسبب تلك الأخطاء.

وتحامل «جاساما» على الأهلي فى كثير من الأحيان، وظهر ذلك فى احتساب مخالفات وهمية لصالح الوداد، وكانت أهم الأخطاء، التي تغاضى عنها عدم احتساب ركله جزاء صحيحة لصالح الأهلي، عندما قام مدافع الوداد بدفع وليد أزارو فى صدره ليشير الحكم باستمرار اللعب في قرار خاطئ من الحكم.

كما أنذر الحكم الجامبي في تلك المباراة أجايي، وأحمد فتحي، ومؤمن زكريا، وعمرو السولية، بداعي الاعتراض على قرار الحكم والتحايل، لتهديد اللاعبين وتقييدهم في المباراة.