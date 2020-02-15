إشادة برلمانية بتنشيط القلاع الصناعية المتوقفة

15 فبراير 2020 - 08:57 م

أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، أنه بالرغم من الاهتمام الكبير من قبل القيادة السياسية بتطوير الصناعة وإعادة القلاع الصناعية المصرية لسابق عهدها، إلا أنها ما زالت تعاني من بعض المعوقات التي تهدد قلاع الصناعة المصرية المتوقفة والتي ستكون إعادة تنشيطها مرة أخرى إضافة كبيرة للاقتصاد المصري.





وأوضح مشهور فى بيان صحفى له أن هناك قلاعا صناعية رغم مرور سنوات طويلة على إنشائها إلا أن المرافق لم يتم استكمالها، وبالتالى لم تكتمل شبكة الصرف الصحى بالإضافة إلى الطرق غير المُمهدة، وأن المدن الصناعية بمحافظات الصعيد تعانى من صعوبات ومعوقات كبيرة، منها عدم استكمال البنية التحتية، وعدم توصيل الغاز الطبيعى للمصانع.



وأضاف أن السبب في المشكلات في تسليم الأراضى الصناعية كاملة الترفيق، يرجع إلى غياب التنسيق بين هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة الصرف الصحى ووزارة الكهرباء والمحليات والكثير من الجهات والهيئات المُختلفة والهيئة العامة للتنمية الصناعية.





وأشار إلى ان قطاع الصناعى يعانى من حزمة معوقات لا تقتصر فقط على التمويل، فمنها المتعلق بعدم توافر العمالة المدربة، والتكنولوجيا، مرورا بأنظمة الحوكمة، مؤكدًا وجود مشكلات فيما يتعلق بتخصيص الأراضى الصناعية، والتوزيع غير العادل للأراضى الصناعية بالمناطق الصناعية واحتكارها من جانب بعض الوسطاء والسماسرة.







