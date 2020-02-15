قبل أيام من محاكمتها.. انتحار مذيعة شهيرة في عيد الحب

عثر على كارولين فلاك، مذيعة برنامج المواعدة الشهير "لوف آيلاند" (جزيرة الحب) السابقة، ميتة داخل شقتها في لندن السبت.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية، أن "فلاك"، البالغة من العمر 40 عامًا أقدمت على الانتحار، من دون أن يتم بعد الكشف عن التفاصيل المحيطة بالحادث المأساوي.

وأكد متحدث باسم عائلة "كارولين"، نبأ وفاتها، لكنه طلب من الصحافة "أن تحترم خصوصية الأسرة في هذا الوقت العصيب".

وقال أحد محاميّ العائلة، إنه عثر عليها متوفاة داخل شقتها في شرق لندن أمس، وذلك عقب تداول أنباء عن وفاة المذيعة اللامعة في وقت سابق اليوم على موقع "تويتر"، ما أثار حالة من الصدمة.

وعادت "كارولين" مؤخرًا إلى بريطانيا بعد أن غادرت إلى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة في أعقاب اعتقالها بسبب الاعتداء على صديقها.

وعقب الواقعة، استقالت من عملها كمقدمة لبرنامج المواعدة الشهيرة "لوف آيلاند"، والذي كان سببًا في شهرتها الواسعة في بريطانيا.

وكان من المقرر أن تحاكم في الرابع من مارس، بعد أن أقرت بأنها غير مذنب في الاعتداء على صديقها "لويس بورتون" بعد مشادة بينهما.

ووقع الخبر كالصاعقة على أسماع مقدم برنامج "صباح الخير يا بريطانيا" بيرس مورجان، الذي علق قائلاً: "يا إلهي، هذا أمر فظيع".

وكانت "كارولين" بدأت مسيرتها في العمل التلفزيوني عام 2001 عندما ظهرت في فيلم تلفزيوني "هل هاري على القارب؟"، كما عملت في المسرح، لكنها اشتهرت أكثر كمقدمة برامج، وخاصة برنامج "لوف آيلاند"، الذي حققت بفضله شهرة واسعة.

لكنها تركت البرنامج بعد أن ألقي القبض عليها في منزلها في شمال لندن بعد مشادة مع صديقها، إذ اتهمت بالاعتداء عليه بالضرب، لكنها اعترفت بأنها غير مذنبة.

ومُنعت من الاتصال به أثناء مثولها أمام المحكمة في ديسمبر الماضي، ما يعني أنه تم إجبارهما على قضاء عيد الحب بعيدًا. مع ذلك أعلن لاعب التنس السابق أمس عن حبه لها.