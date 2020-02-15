» آخر مخططات الجماعة الإرهابية لإثارة الفوضى

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الإعلامية أماني الخياط
الإعلامية أماني الخياط
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المصريون ـ متابعات

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كشفت الإعلامية أماني الخياط، عن آخر مخططات جماعة الإخوان الإرهابية لإثارة الفوضى، مؤكدة أن الإرهابي الهارب محمود فتحي له دور أساسي في هذا المخطط وتوظيف الغير.
وقالت «أماني الخياط» خلال برنامج «الكبسولة» المذاع على قناة «أكسترا نيوز» إنها تكشف كواليس وأسرار من داخل الغرف المغلقة للجماعة الإرهابية .
وأضافت «أماني الخياط» أن الإعلام له دور في نشر الوعي لمواجهة فكر الجماعة الانتهازية، مشيرة إلى أن المخابرات التركية توجه الهارب محمود فتحي مع التنظيم الإرهابي.
وأشارت «أماني الخياط» إلى أنها وعدت المصريين بفضح مخططات الجماعة الإرهابية، مؤكدا أن الجماعة الإرهابية كلما تخسر معركة تتحرك حركة جديدة لتعطيل أي مشروع للدولة المصرية.
وأوضحت «أماني الخياط» أن الإرهابي محمود فتحي هو واحد ضمن المسئولين عن إدارة عمليات الإرهاب في مصر، وهو واحد من الذين تم تكليفهم بإثارة الفوضى من جانب الجماعة الإرهابية.
 

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