  • الأحد 16 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر01:02 ص
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
محمد رمضان

تصريحات جديدة من الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

عمرو دياب

تعليق غير متوقع لـ عمرو دياب على أغاني المهرجانات

وزيرة الصحة

"الصحة" تكشف آخر تطورات خطة السيطرة على "كورونا"

مرتضى منصور

رئيس الزمالك يكشف تفاصيل تهديده بالقتل قبل مباراة الترجي

أماني الخياط

"الخياط" تكشف: الجماعة الإرهابية فقدت السيطرة على قواعدها

الفيديو

فيديو مبكي للشهيد مصطفى عبيدو مع ابنته قبل استشهاده

أمطار على الإسكندرية

أمطار على القاهرة وشمال الصعيد.. الأرصاد تعلن توقعاتها لطقس الغد

برنامج جزيرة الحب

قبل أيام من محاكمتها.. انتحار مذيعة شهيرة في عيد الحب

أرشيفية

رد حاسم من «كبار العلماء» على دعوات مقاطعة «الإفتاء»

الدولار والذهب

الذهب يفاجئ المصريين ويرتفع إلى هذا السعر

انتحار ممثلة شهيرة داخل شقتها بعد ليلة عيد الحب

الصفحة الأخيرة

كارولين
كارولين
Advertisements

المصريون ووكالات

أخبار متعلقة
#

قبل أيام من محاكمتها.. انتحار مذيعة شهيرة في عيد الحب

#

تفاصيل العثور على جثة صحفية مشنوقة بالمعادي

#

العثور على جثة راقصة شهيرة داخل شقتها

#

أخو هيثم أحمد زكي يظهر في مكان صادم مع فنانة شهيرة

أكدت عائلة الممثلة العالمية كارولين فلاك، انتحارها داخل شقتها في مدينة لندن الإنجليزية،اليوم السبت، قبل أسابيع قليلة من موعد محاكمتها بتهمة الاعتداء على صديقها السابق لويس بيرتون.
وبحسب صحيفة الديلي ميل البريطانية، فإن عائلة الممثلة صاحبة الـ 40 عاماً، عثروا على جثتها داخل شقتها بعد ساعات قليلة من انتحارها عقب ليلة عيد الحب.
وأبرزت الصحيفة البريطانية في تقريرها، احتفال صديقها لاعب كرة التنس الشهير بعيد الحب، ونشر صورة تجمعهما وكتب عليها "عيد حب سعيد، بحبك".
وكانت فلاك ستخضع للمحاكمة بعد أسابيع قليلة بتهمة الاعتداء بالضرب على صديقها السابق لويس بيرتون، داخل شقته في ديسمبر الماضي، وإصابته بإصابات متفرقة نتيجة ضربه بالمصباح الكهربائي.
ورفضت عائلة النجمة صاحبة الـ 40 عاماً، التعليق على خبر انتحارها، وأشارت الصحيفة للضغوط النفسية التي تعرضت لها فلاك الفترة الأخيرة، من أزمة اتهامها بالضرب، والتصريحات الصحفية التي تلاحقها منذ فترة.
ونشرت الصحيفة البريطانية ديلي ميل، بعض صور من واقعة وصول الشرطة لمنزلها لحظة اعتدائها على صديقها السابق، وبعض من الصور التي ظهرت فيها آثار الاعتداء وتناثر الدماء على النافذة نتيجة الاعتداء.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الاعتذار عن الفتوحات.. ثرثرة ومكايدة

محمود سلطان

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

سيرة قائد عظيم جدا..فى وقت سىء جدا

د. هشام الحمامي

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» شاهد.. إيفانكا ترامب بالحجاب داخل جامع الشيخ زايد
» "التعليم" تحذر الطلاب من هذا الأمر الخطير
» فضيحة صوت حسن شاكوش الحقيقي أثناء تسجيل "بنت الجيران"
» مرتضى منصور: الدوري هدية الحكام للأهلي هذا الموسم
» انتحار ممثلة شهيرة داخل شقتها بعد ليلة عيد الحب
» رئيس الزمالك: رئيس الـ «فيفا» حذر قطر حال هذا الأمر
» آخر مخططات الجماعة الإرهابية لإثارة الفوضى
» شركات الاتصالات «تبيع الهواء» وأرباحها وصلت لهذا الرقم
» «الحويني» يفتح النار على مهاجميه بعد «الاعتذار»
» مفاجأة سارة من قناة أبوظبي لجماهير الأهلي والزمالك
» «الصحة العالمية» تكشف 13 خرافة عن فيروس كورونا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    05:17 ص

  • فجر

    05:17

  • شروق

    06:41

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:23

  • مغرب

    17:47

  • عشاء

    19:17

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان