» مرتضى منصور: الدوري هدية الحكام للأهلي هذا الموسم

15 فبراير 2020 - 11:24 م

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن مسابقة الدوري الممتاز سيحصل عليها النادي الأهلي خلال الموسم الحالي كهدية من الحكام المصريين.



وأضاف منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن تطبيق خاصة «فار» جيدة.

