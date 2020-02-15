» فضيحة صوت حسن شاكوش الحقيقي أثناء تسجيل "بنت الجيران"

15 فبراير 2020 - 11:36 م

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو للمطرب حسن شاكوش صاحب الأغنية الشهيرة "بنت الجيران والتي حصدت العديد من الأرقام القياسية على مستوى العالم.