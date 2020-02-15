» فضيحة صوت حسن شاكوش الحقيقي أثناء تسجيل "بنت الجيران"

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو للمطرب حسن شاكوش صاحب الأغنية الشهيرة "بنت الجيران والتي حصدت العديد من الأرقام القياسية على مستوى العالم.
ويظهر مقطع الفيديو غناء "شاكوش" في "بروفة" بأحد الاستوديوهات للأغنية الشهير، بدون مؤثرات أثناء تسجيل مهرجان بنت الجيران. وحقق حسن شاكوش شهرة واسعة خلال الأسابيع الماضية بعد تحقيق مهرجان "بنت الجيران" الذى يغنيه بحصبة عمر كمال نجاحات ضخمة، حيث حصدت الأغنية أكثر من 80 مليون مشاهدة على موقع يوتوب في أقل من 3 أشهر، كما تفوقت الأغنية "بنت الجيران" على أغاني لنجوم عالميين بعد تواجدها بالمركز الثاني لأكثر الأغاني استماعا على مستوى العالم فى تطبيق الأغاني الشهير "ساوند كلاود"، وذلك بأكثر من 45 مليون مرة استماع.