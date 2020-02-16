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تعليق غير متوقع لـ عمرو دياب على أغاني المهرجانات

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عمرو دياب
عمرو دياب
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أكد الهضبة عمرو دياب أنه يعمل في ألبومه الجديد "سهران" حتى آخر لحظة لطرح الألبوم، والصورة الأخيرة مع فريق عمل الألبوم كانت بدون نوم لمدة يومين.
وأوضح "دياب"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"- قائلا: "أنا وفريق عملي بنحب نشتغل وأهم حاجة جمهورنا وإرضائه فهو من يقبل أو يرفض الأعمال الفنية.. وأنا لا أرفض أن يتواجد أي عمل فني بأي شكل من الأشكال وهذا متواجد على مدار العصور طالما هناك مساحة جيدة للجمهور ليميز ويفرق بين الأعمال".
وبسؤاله عن رأيه في انتشار أغاني المهرجانات، أجاب الهضبة: "بقالي  35 سنة بالضبط بغني وطلع ناس كتير.. والساحة كبيرة.. أنا بعمل شغلي ومببصش لحد.. ولا أقلق ودائما ربنا بيراضيني.. فاختلاف الأشكال الموسيقية موجود وسيظل موجود، والجمهور مختلف في الذوق والأشكال، ويحتاج لأنواع مختلفة من الموسيقى".

 

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