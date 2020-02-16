تصريحات جديدة من الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان

16 فبراير 2020 - 12:10 ص

قال الطيار الموقوف أشرف أبواليسر، إنه أخطأ بالسماح للفنان محمد رمضان بالجلوس في مقعد مساعد الطيار.



وأضاف، خلال لقائه مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة «صدى البلد»، أن عددًا من الشخصيات قامت بالتقاط صور معه أثناء تحليقه في الجو ولم يتم نشرها نهائيًا.



تابع: «ناس على مستوى المسؤولية ولا يمكن أن ينشروا مثل هذه الصور».



وتابع الطيار الموقوف أن الشخصيات التي التقطت صورًا معه داخل الطائرة لم يجلسوا على كرسي مساعد الطيار أثناء القيادة.



مضى قائلًا: «أخطأت بالسماح لمحمد رمضان بالجلوس على مقعد القيادة بعد ذهاب مساعدي إلى دورة المياه والتي استغلها رمضان للتصوير داخل الطائرة».

