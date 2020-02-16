إلياس الفخفاخ يعلن تشكيلة الحكومة التونسية الجديدة

16 فبراير 2020 - 12:54 ص

أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف، إلياس الفخفاخ، مساء يوم السبت، عن تشكيلة الحكومة الجديدة.



وكشف المكلف بتشكيل الحكومة إثر لقائه بالرئيس التونسي، قيس سعيد، عن تشكيلة حكومته.

