الشرطة الإسرائيلية تحتجز فتاة ألقت تفاحة على نتنياهو

احتجزت الشرطة الإسرائيلية، مساء السبت، فتاة ألقت تفاحة نحو رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو.



وقالت وسائل إعلام عبرية، بينها القناة السابعة (خاصة)، إنّ الفتاة (25 عاما) ألقت التفاحة على نتنياهو خلال مؤتمر انتخابي له في مدينة نتانيا شمالي إسرائيل.

وقالت وسائل إعلام عبرية، بينها القناة السابعة (خاصة)، إنّ الفتاة (25 عاما) ألقت التفاحة على نتنياهو خلال مؤتمر انتخابي له في مدينة نتانيا شمالي إسرائيل.

وأشارت القناة إلى أن الشرطة الإسرائيلية احتجزت الشابة على ذمة التحقيق في الحادث من أجل استجوابها حول دوافعها.

وأشارت القناة إلى أن الشرطة الإسرائيلية احتجزت الشابة على ذمة التحقيق في الحادث من أجل استجوابها حول دوافعها.

لكن حسب صحيفة "جورزاليم بوست" الإسرائيلية، يبدو أن الفتاة -عندما ألقت التفاحة- كانت تقصد رئيس بلدية نتانيا ميريام فيربرغ، الذي كان يتواجد إلى جوار نتنياهو في المؤتمر الانتخابي.

لكن حسب صحيفة "جورزاليم بوست" الإسرائيلية، يبدو أن الفتاة -عندما ألقت التفاحة- كانت تقصد رئيس بلدية نتانيا ميريام فيربرغ، الذي كان يتواجد إلى جوار نتنياهو في المؤتمر الانتخابي.