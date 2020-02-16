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إسرائيل تقرر تقليص مساحة الصيد قبالة قطاع غزة

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إصابة صياد في بحر غزة برصاص الاحتلال
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الجيش الإسرائيلي يعلن رصد إطلاق صاروخ من غزة

قررت السلطات الإسرائيلية، السبت، تقليص مساحة صيد الأسماك قبالة بحر قطاع غزة من 15 إلى 10 أميال، اعتبارا من الأحد.
وقال نزار عياش، نقيب الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، إن "إسرائيل قررت تقليص مساحة صيد الأسماك في بحر غزة من 15 ميلا بحريا حتى 10 أميال بدءا من الساعة 6 صباح الأحد".
وأضاف في تصريح للأناضول أنه سيتم تقليص مساحة الصيد من ميناء مدينة غزة، وحتّى مدينة رفح جنوب من 15 ميلا بحريا إلى 10 أميال، فيما تبقى من شمال القطاع وحتى الميناء لـ6 أميال بحرية.
ولم يصدر أي بيان من الحكومة الإسرائيلية حول تقليص مساحة الصيد أو أسباب ذلك.
وعلى فترات متقاربة، تعلن إسرائيل زيادة أو تقليص مساحة صيد الأسماك قبالة شواطئ غزة؛ حيث ترهن ذلك بالتوتر الأمني في قطاع غزة.
ومنذ 13 عاما، تفرض إسرائيل حصارا متواصلا على أكثر من مليوني فلسطيني في غزة؛ ما أدى إلى تدهور أوضاعهم المعيشية والصحية.
يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن، في وقت سابق السبت، رصد إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية للقطاع، وهو ما لم تؤكده أو تنفيه الفصائل في غزة. -

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