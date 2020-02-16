» عمرو دياب يكشف هدية دينا الشربيني له بـ"الفالنتين"

16 فبراير 2020 - 12:10 ص

وجه الإعلامي عمرو أديب، سؤالا إلى الفنان عمرو دياب، قائلا: "كل الناس عايزة تعرف عمرو دياب جاب إيه لدينا الشربيني في الفالنتين، ودينا جابتله إيه".



وعقب "الهضبة" - خلال اتصال هاتفي مع برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت- قائلا "دينا بتعرف تخليني أطلع إنتاج كويس، ودي أهم حاجة في حياتي، وميزة مش موجودة في حياة ناس كتير".

