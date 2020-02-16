أديب يحرج عمرو دياب بسؤال عن زوجته .. وهكذا رد

16 فبراير 2020 - 06:44 ص

فاجأ الإعلامي عمرو أديب - مقدم برنامج "الحكاية" - المطرب عمرو دياب بسؤال غير متوقع عن الفنانة دينا الشربيني.



وكان "دياب" في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب عبر برنامج "الحكاية" ، ليسأله "أديب": "دينا الشربيني جابت لك إيه في الفلانتاين؟".



ولأول مرة يؤكد "دياب" علاقته بـ"دينا الشربيني" ، ليرد قائلا: وفرت لي الجو الذي يجعلني أقوم بعمل جيد يعجب الناس.



وسخر "أديب" من الأجابة قائلا: "بس كدا؟ .. طب أنت كعمرو دياب جبت ايه؟" .. ليرد "دياب" قائلا: أسألها .. بس عموما اعتبرني جبت هدية.



وكان أكثر من فنان وفنانة أكدوا زواج عمرو دياب من دينا الشربيني.

