نجم الزمالك يحرج مرتضى: هو أنا اللي فصلت كريم شحاتة لما أنصف الأهلي؟

16 فبراير 2020 - 06:53 ص

واصل أحمد عيد عبد الملك - تصريحاته الناقدة لمرتضى منصور رئيس الزمالك - بعد هجوم الأخير عليه بسبب تصريحات قالها عن الأهلي في قناة الزمالك.



وقال "عبد الملك" في لقاء مع برنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على شاشة "صدى البلد" : لست أنا من أصدر أمرا برحيل كريم حسن شحاتة عن شاشة قناة الزمالك بعد حديثه بشكل حيادي عن الأهلي .



وأضاف: التعصب موجود بين إدارتي الناديين ولست أنا من أصنعه .. سأقول رأيي في أي مكان .



وكان أحمد عيد عبد الملك أكد أنه لن يشجع الأهلي في أي مباراة قارية يخوضها خارج مصر .



ورد مرتضى منصور على هذه التصريحات أنه لن يقبل أن يثير أحد لاعبي الزمالك السابقين التعصب بين جماهير الأحمر والأبيض عبر قناة الزمالك.



