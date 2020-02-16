الدولار يستقر في المعاملات الصباحية عند هذا الرقم

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يقم موقع "المصريون" لقرائه الكرام متابعة مستمرة لأسعار الدولار في البنوك.

وسجل سعر الدولار اليوم الأحد 16 فبراير استقرارًا ملحوظًا، حيث سجل 15.70 جنيه.

وسجل الدولار  في البنك الأهلي 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.65 جنبه، وسجل في بنك الإسكندرية 15.63 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.73 جنيه.

كما سجل في البنك المركزي 15.64 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.74 جنيه، وسجل في بنك مصر 15.65 جنيه للشراء وللبيع سجل 15.75 جنيه.


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