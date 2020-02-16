امرأة تضرب نتنياهو في مؤتمر انتخابي

16 فبراير 2020 - 09:15 ص

ألقت شرطة الاحتلال الإسرائيلي القبض على امرأة تبلغ من العمر 25 عاما، بعد أن قذفت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ" تفاحة"، خلال مؤتمر انتخاب في حزب الليكود، حسبما ذكرت صحيفة"جيروزاليم بوست" العبرية.

ولم تصب التفاحة نتنياهو حسبما قالت الصحيفة، والشرطة احتجزت المرأة على ذمة التحقيق.

وترددت أخبار عن أن السيدة كانت تقصد ميريام فير يرج، رئيس بلدية مستوطنة "نتانيا" اليت كانت تقف بجواره، حسبما نشرت "صدى البلد".