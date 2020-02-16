صادم.. إثيوبيا تستبعد هذا الأمر بمفاوضات سد النهضة

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أكد الدكتور نادر نور الدين، خبير الموارد المائية، أن مصر طلبت الحصول على 40 مليار متر مكعب من النيل الأزرق، لكن إثيوبيا طلبت استبعاد هذا الأمر نهائيًا من النقاش.

وأضاف نور الدين خلال مداخلة هاتفية برنامج "المصري أفندي"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن وزير الخارجية السفير سامح شكري، تحدث عن إمكانية وجود جولة أخرى من المفاوضات، قد تستمر لمدة 3 أشهر أخرى، لضمان حد أدنى من المياه التي تخرج من النيل الأزرق.

 وتابع: "مصر تتفاوض مع إثيوبيا منذ 5 سنوات، والوصول إلى اتفاق بشان قواعد الملء والتشغيل، إنجاز كبير قد يعقبه إنجاز آخر حول الاتفاق على المياه المتدفقة من النيل الأزرق".

 وأشار إلى أن ملء سد النهضة سيبدأ مع بداية الفيضان المقبل في شهر يوليو، وسيسمح لإثيوبيا بحجز 15 مليار متر مكعب من مياه النيل الأزرق، لتشغيل توربينات لتوليد 750 ميجا وات من إجمالي 680 ميجا وات.

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