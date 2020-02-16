هجوم صاروخى على السفارة الأمريكية فى بغداد

16 فبراير 2020 - 09:43 ص

ضربت 4 صواريخ محيط السفارة الأمريكية في بغداد في الساعات الأولى من صباح اليوم، ودوت أصوات صفارات الإنذار في المنطقة الخضراء المحصنة للسفارة، حسبما أعلن مصدر أمني عراقي.

وأعلنت الصحافة المحلية أنه لم تعلن أي جهة حتى الآن عن مسئوليتها عن الصواريخ.

يذكر أن السفارة الأمريكية في بغداد وقواعد تضم قوات أمريكية كانت تعرضت لـ 19 هجوما صاروخيا تزامنا مع مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني قرب مطار بغداد بضربة أمريكية.

جدير بالذكر أن 5 صواريخ كاتيوشا سقطت فى أواخر يناير على المنطقة الخضراء وأصاب أحداها مبنى السفارة.