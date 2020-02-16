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برلماني: ارتفاع الاحتياطى النقدي لـ45.456 مليار دولار

الحياة السياسية

النائب ياسر عمر
النائب ياسر عمر
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متابعات- سارة أشرف

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أشاد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بما أعلن عنه البنك المركزى، بشأن ارتفاع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية بنحو 37 مليون دولار ليبلغ 45.456 مليار دولار فى يناير الماضى مقارنة بنحو 45.456 مليار دولار فى ديسمبر السابق له.

وأكد عمر فى بيان صحفى له أن ارتفاع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية لهذا الرقم يدل على استقرار الإقتصاد المصرى والوضع المالى فى مصر، على الرغم من أن مصر سددت 12 مليار دولار كأقساط مستحقة عليها كديون خلال شهر يناير الماضى.

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إلى أن هذا الإحتياطى النقدى من العملات الأجنبية سيجعل مصر لديها احتياطى نقدى يكفى للاستيراد لأكثر من 8 أشهر.

وتابع: ان هذا يبعث برسالة طمأنينة للشعب المصرى بأن احتياجاتنا متوافرة لأكثر من 8 أشهر، بالإضافة إلى وجود وفرة كبيرة من العملات الأجنبية فى البنوك المصرية خلال الفترة المقبلة.

 


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