الجندي: إبليس وأبو لهب كانا مؤمنين بالله

16 فبراير 2020 - 11:01 ص

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الإسلام لا يوجد فيه رجال دين، أي أشخاص يتحدثون باسم الدين، ولكن به علماء دين، معقبًا: "أي شخص يؤخذ منه ويرد، إلا الرسول صلى الله عليه وسلم".

وأضاف "الجندي"، خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي"، المذاع على فضائية" دي إم سي"، أن الحديث باسم الله هو أول جريمة حدثت في الكون، وهذا الأمر متمثل في حديث إبليس لعنة الله عندما طلب من آدم عليه السلام الأكل من الشجرة التي نهاه الله عنها.

وتابع: "الإسلام هو الدين الحق عند أي مسلم، لافتًا إلى أن الإسلام يعني الاستسلام لله، وهذا يعني أن كل الأنبياء كانوا مسلمين، ولكن شعائرهم كانت مختلفة، مشيرًا إلى أن أبا لهب كان مؤمنًا بوجود الله عز وجل، وإبليس لم يكن يحلف إلا بالله، وكان يعترف بوجوده ويؤمن به".