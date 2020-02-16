"الرئيس وافق".. الوزير يزف خبرا سارا لأهالي الأقصر وأسوان

16 فبراير 2020 - 11:33 ص





كشف وزير النقل كامل الوزير، عن أسباب حادث طريق أسوان الغربي الذي أسفر عن وفاة 14 شخصًا، قائلاً: "إن سائق الميكروباص تجاهل الحارة التي من المفترض أن يكون بها وتوجه للحارة الموازية له ففوجئ بوجود سيارة نقل أمامه.



وزف "الوزير"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية " المذاع علي فضائية " إم بي سي مصر"، بشري سارة لأهالي محافظتي الأقصر وأسوان، قائلاً: "بدءًا من الغد سيتم البدء في تطوير طريق غرب أسوان والأقصر، حيث كان من المفترض أن يتم البدء به في شهر يوليو المقبل.



وأضاف "الوزير": "طلبت من الرئيس عبدالفتاح السيسي تعديل خطة تطوير طريق غرب أسوان ووافق، وهنبدأ من بكرة العمل في ازدواج طريق الأقصر وأسوان".

