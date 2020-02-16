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وزيرة الصحة: لن نغلق المطارات فى وجه الصينيين

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الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
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متابعات- أمينة عبد العال

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أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه ليس لديها نية على الإطلاق لغلق المطارات في وجه المسافر الصيني، لافتة إلى أن منظمة الصحة العالمية لم توص بهذه الإجراءات وأن الوزارة ملتزمة بتطبيق المعايير ولا يوجد أي أزمة إلي هذه اللحظة، لفيروس"كورونا".

يأتي ذلك أثناء إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، والتي اعتادت الوزارة تنفيذها لرفع الحالة المناعية للأطفال أقل من 5 سنوات مصريين وغير مصريين.

والحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال تستهدف تطعيم 16.5 مليون طفل مقيم على أرض مصر، ولكل الفئات العمرية من يوم وحتى 5 سنوات، وتستمر الحملة 4 أيام من 16 فبراير على مستوى الجمهورية، وتكون هناك فرق ثابتة وفرق متحركة للتطعيم خاصة في الأرياف من الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساء، وهناك فرق ثابتة بجوار المساجد والكنائس والنوادي والأسواق ومحطات القطار ومترو الأنفاق، ويتم التطعيم باستخدام 19 مليون جرعة من تطعيم شلل الأطفال الفموي لجميع الأطفال.

 


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