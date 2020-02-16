سجال قوى بين أحمد موسى ومرتضى منصور

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أكد الإعلامي أحمد موسى، أن فريق النادي الأهلي سيفوز على الزمالك في مباراة السوبر المحلي المقررة يوم الخميس المقبل في أبوظبي".

ووجه موسي خلال المداخلة الهاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد، حديثه إلى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك: "جهز نفسك للهزيمة يوم الخميس".

ومن جهته رد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور منصور، خلال المداخلة الهاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، قائلاً: "الزمالك سيفوز على الأهلي في تلك المباراة".

وتابع رئيس نادي الزمالك: "فريقي الزمالك والأهلي على قدر كبير من المسئولية وسيظهرون بمظهر جيد في الإمارات التي تحتضن لقاء السوبر المحلي يوم الخميس المقبل.

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