  • الأحد 16 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر12:16 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
بطرس بطرس غالي

"تزوج من يهودية وجميع أسرته وزراء".. ما لا تعرفه عن بطرس غالي

عمرو أديب

عمرو أديب: "إحنا مش هنعدم حد"

ذبح

تهز دولة عربية.. تذبح والدتها و"اليوتيوب" كلمة السر

مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك

سجال قوى بين أحمد موسى ومرتضى منصور

الفريق مهندس كامل الوزير

"الرئيس وافق".. الوزير يزف خبرا سارا لأهالي الأقصر وأسوان

حسين صدقي

حسين صدقي.. صديق الشيخ "شلتوت" الذي طالب بحرق أفلامه

عمرو أديب

أديب لـ وزير النقل: بتجيب الفلوس منين

الشيخ خالد الجندي

الجندي: إبليس وأبو لهب كانا مؤمنين بالله

عبد الله جمعة ومصطفي محمد

بالفيديو.. لاعبو الزمالك يغنون مع الجمهور: حي حي دور الأهلي جاي

الجندي

الجندي: القانون قادر على تعطيل بعض أحكام القرآن

المالية تطلق الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع الموازنة العامة 2020/2021

مال وأعمال

وزير المالية
وزير المالية
Advertisements

أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

توجيه عاجل من "السيسي" بشأن أموال الخزانة العامة للدولة

#

مذكرة تفاهم للمالية والاتصالات لإنهاء التشابكات المالية وتحسين الخدمات

#

ترامب يتعهد بنشر بياناته المالية قبل رئاسيات 2020

#

«المالية» تصدر قواعد وأسس إعداد الموازنة العامة للعام المالي 2020/2021

أطلق الدكتور محمد معيط وزير المالية، الحوار المجتمعي حول بعض الافتراضات الأساسية والمستهدفات المالية للعام المالي المقبل، الواردة في منشور إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة 2020/ 2021؛ بحيث يعكس مشروع الموازنة ما تُثمر عنه هذه المنصات الحوارية من رؤى وأطروحات توافقية تتسق مع رؤية «مصر 2030»؛ وذلك انطلاقًا من المسئولية الوطنية، وإعلاءً للصالح العام، وإدراكًا لأهمية إرساء دعائم المشاركة المجتمعية في تحديد أولويات الإنفاق العام؛ بما يُسهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، على النحو الذي يرتقي بمستوى معيشة المواطنين.

بدأ وزير المالية، سلسلة حلقات هذا الحوار المجتمعى، بلقاء أعضاء الاتحاد العام للغرف التجارية الذى استهله باستعراض بعض المستهدفات المالية والاقتصادية خلال العام المالى المقبل، قائلاً: إن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل سيكون داعمًا للنمو الشامل، المولد لعدد أكبر من الوظائف مع استدامة تحسن هيكل النمو بحيث يكون أكثر تنوعًا ومرونة ويرتكز بشكل أكبر على الاستثمارات والصادرات؛ على النحو الذى يسهم فى تحسين الخدمات العامة.

 أضاف في بيان تلقت " المصريون" نسخة منه، أننا نستهدف خلال العام المالى المقبل الحفاظ على تحقيق فائض أولى 2? من الناتج المحلي الإجمالي، الذى تم تسجيله العام المالى الماضى حيث نجحت الحكومة فى تغطية تكاليف النفقات الجارية من الإيرادات الفعلية، وكذلك خفض حجم الدين للناتج المحلي الإجمالي إلى 83?، بعد أن بلغ 108? في 2016/ 2017، وتراجع إلى 90,2? فى 2018/ 2019، على ضوء تحسن النشاط الاقتصادي، وتنويع مصادر التمويل، وزيادة متوسط أجل الاستحقاق، وخفض معدل الفائدة لتقليل المخاطر المحتملة، لافتًا إلى أننا نستهدف خفض العجز الكلى للموازنة العامة للدولة إلى 6,2? خلال العام المالى المقبل، وذلك على ضوء رفع كفاءة الإنفاق العام، والحصر الفعَّال للمجتمع الضريبى، على النحو الذى يحقق العدالة الاجتماعية.

قال إن الحكومة تستهدف فى موازنة العام المالى المقبل تعزيز المخصصات المالية المقررة للإنفاق على الصحة والتأمين الصحى الشامل والتعليم؛ بما يسهم فى إرساء دعائم التنمية البشرية، جنبًا إلى جنب مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية، موضحًا أن هناك توجيهات رئاسية بتدبير المخصصات المالية اللازمة لتحسين شبكة الطرق الداخلية بالمحافظات، وعلى ضوء ذلك تم توفير 2 مليار جنيه بشكل عاجل فى موازنة العام المالى الحالى، ومن المستهدف مراعاة ذلك فى موازنة العام المالى المقبل.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» المالية تطلق الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع الموازنة العامة 2020/2021
» وزيرة الصحة: لن نغلق المطارات فى وجه الصينيين
» عمرو دياب يكشف عن دور دينا الشربيني في حياته
» برلماني: ارتفاع الاحتياطى النقدي لـ45.456 مليار دولار
» حسن شاكوش وعمر كمال يعتذران عن "خمور وحشيش"
» أحمد حلمي يثير الجدل بأول فيديو له على "تيك توك"
» خافت من مصير وداد حمدي فماتت مثلها .. قصة مقتل فاتن فريد المأساوية
» إبراهيم عبد الجواد: 6 أسباب وراء فوز الزمالك بالسوبر بروقان
» نجم الأهلي السابق: حسن حمدي و جوزيه ذبحوني ولم يقف أحد بجانبي
» فنان شهير: الطبيب أبلغني أنني مصاب بـ"السرطان"
» عمرو دياب يكشف هدية دينا الشربيني له بـ"الفالنتين"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:23 م

  • فجر

    05:17

  • شروق

    06:41

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:23

  • مغرب

    17:47

  • عشاء

    19:17

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان