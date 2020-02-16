  • الأحد 16 فبراير 2020
  • بتوقيت مصر01:42 م
Advertisements
Advertisements
بحث متقدم
قاسم سليماني، قائد فيلق القدس

إيران تستفز إسرائيل بتمثال لـ"سليماني"

سامي سرحان

"عم أشقية مصر"..اتحبس في واقعة سرقة وطلعه "السادات"

بن فرحان

السعودية: هذا شرطنا لتطوير العلاقات مع إسرائيل

بطرس بطرس غالي

"تزوج من يهودية وجميع أسرته وزراء".. ما لا تعرفه عن بطرس غالي

عمرو أديب

عمرو أديب: "إحنا مش هنعدم حد"

ذبح

تهز دولة عربية.. تذبح والدتها و"اليوتيوب" كلمة السر

مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك

سجال قوى بين أحمد موسى ومرتضى منصور

الفريق مهندس كامل الوزير

"الرئيس وافق".. الوزير يزف خبرا سارا لأهالي الأقصر وأسوان

حسين صدقي

حسين صدقي.. صديق الشيخ "شلتوت" الذي طالب بحرق أفلامه

عمرو أديب

أديب لـ وزير النقل: بتجيب الفلوس منين

أعطت أخيها مالاً دون علم زوجها.. الإفتاء ترد

آخر الأخبار

الإفتاء
الإفتاء
Advertisements

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

حكم رفض المصافحة باليد حال تَفَشي وباء.. الإفتاء ترد

#

حكم التوسل بالنبى فى الدعاء.. الإفتاء ترد

#

الإفتاء ترد علي سائلا :الرأي الأول لوزارة الصحة

#

حكم قراءة القرآن من المصحف دون وضوء.. الإفتاء ترد

فيس بوك

الإفتاء

الزوج

الزوجة

ورد سؤال إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية يقول صاحبه: "أعطتني أختي مالاً بدون علم زوجها، ما الحكم هل يعد ذلك المال حرامًا؟.

وردت دار الإفتاء، خلال مقطع فيديو بثته عبر صفحتها الرسمية بوقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلة: إذا كان المال مال زوجها لا يجوز، وإذا كان مالها الخاص يجوز ولا شيء فيه.

وأضافت: للمرأة ذمة مالية مستقلة بنفسها، فهى لها ذمة مالية وتنفق منها وزوجها يعلم بذلك فلا حرج، إلا أن هناك دائرة أوسع فى المجتمع بمعنى أنه لو كانا متفقين على أنها لم تصرف شيئًا من مالها".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الدروانية .. إذ لا يفهمها المسلمون!

محمود سلطان

هذا الرجل.. وكل هذا المعنى لحياته وحياتنا

د. هشام الحمامي

على حافة الموت السريري

فراج إسماعيل

الإرهاب البيولوجى عبر التاريخ

ياسر أنور

(((حكمة المحكمة التى حكمت)))

القس مكاريوس فهيم قليني

تأملات فى الإنسان

محمد سيد بركة
شارك معنا
Advertisements

اخترنا لك

» عمارة: لست محاميًا لـ شاكوش والإنصاف العادل واجب
» المالية تطلق الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع الموازنة العامة 2020/2021
» وزيرة الصحة: لن نغلق المطارات فى وجه الصينيين
» عمرو دياب يكشف عن دور دينا الشربيني في حياته
» برلماني: ارتفاع الاحتياطى النقدي لـ45.456 مليار دولار
» حسن شاكوش وعمر كمال يعتذران عن "خمور وحشيش"
» أحمد حلمي يثير الجدل بأول فيديو له على "تيك توك"
» خافت من مصير وداد حمدي فماتت مثلها .. قصة مقتل فاتن فريد المأساوية
» إبراهيم عبد الجواد: 6 أسباب وراء فوز الزمالك بالسوبر بروقان
» نجم الأهلي السابق: حسن حمدي و جوزيه ذبحوني ولم يقف أحد بجانبي
» فنان شهير: الطبيب أبلغني أنني مصاب بـ"السرطان"

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    03:23 م

  • فجر

    05:17

  • شروق

    06:41

  • ظهر

    12:14

  • عصر

    15:23

  • مغرب

    17:47

  • عشاء

    19:17

من الى
أرشيفية
وزيرة الصحة
أرشيفية
أرشيفية
البرلمان