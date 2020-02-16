قوات أمريكية تغادر العراق وتتجه إلى سوريا

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متابعات- أمينة عبد العال

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عمر أديب

أعلن مصدر أمني عراقي أن 50 شاحنة عسكرية غادرت الأراضي العراقية متجهة إلى سوريا، لافتًا إلى أن ذلك بسبب تزايد الهجمات ضد المصالح الأمريكية في العراق منذ أواخر العام الماضي، حسبما نشرت "سكاي نيوز عربية".

جدير بالذكر أن اليوم هاجمت 5 صواريخ السفارة الأمريكية في بغداد ودوت صفارات الإنذار في إنحاء مجمع السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء المحصنة، وفقًا لمصادر عسكرية أمريكية ودبلوماسي مقيمين بالمنطقة.

في سياق متصل وجهت واشنطن الاتهامات إلي الفصائل المسلحة المقربة من إيران، خاصة كتائب حزب الله العراقي المقربة من إيران ونفذت قوات تابعة للقوات الأمريكية غارات أودت بحياة 25 مقاتلا من الفصيل الذي دفع بمناصريه نحو مهاجمة السفارة الأمريكية.


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