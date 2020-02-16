الصحة: اكتشاف علاج لـ"كورونا" خلال 3 أسابيع

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أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن هناك تبادلاً للبيانات الصحية عن الحالات بين الدول ومنظمة الصحة العالمية، بما يساعد المنظمة والعلماء والشركات لإجراء أبحاث أسرع والتعرف على طبيعة الفيروس وتأثيره.

وأضافت  زايد، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون أي"، أنه نتج عن ذلك اختراع كواشف مخصوصة لاكتشاف فيروس كورونا بعد انتشاره بـ 4 أسابيع أواخر يناير الماضي، كما أن رئيس منظمة الصحة العالمية أعلن عن اكتشاف علاج لفيروس كورونا خلال 3 أسابيع".

وتابعت: "خلال 3 أسابيع هيكون في علاج لفيروس كورونا في العالم أجمع، مشددة على أن الحالة التي تم اكتشافها في مصر وعزلها لم يظهر عليها أعراض فيروس كورونا".

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