» سبب واحد يجعل مناعة النساء أفضل من الرجال

16 فبراير 2020 - 02:31 م

أكدت الدكتورة منال عز الدين، عضو الجمعية المصرية لدراسات السمنة، أن الحالة النفسية تؤثر بشكل كبير على جهاز المناعة، قائلة: "هناك دراسة أثبتت أن مناعة النساء أكبر من مناعة الرجال".

وأضافت "منال"، خلال حوارها ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، اليوم الأحد، أن السبب وراء أن المناعة لدى السيدات أفضل سببها أن كرة الدم البيضاء تظل مدة أطول لدى النساء، معقبة: "الوجبة الغذائية المتوازنة هى أساس تقوية المناعة".

وتابعت: "الوجبة الغذائية التي يتناولها الإنسان يجب أن تحتوي على مصدر للبروتين، بدءًا من الفول إلى البيض والعدس، مشددة على أهمية تناول طبق سلطة يوميًا".