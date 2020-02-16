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كيف يعالج الشاي الأخضر مشاكل الكبد؟

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الشاي الاخضر
الشاي الاخضر
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متابعات- أمينة عبد العال

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الكبد

السكر

الشاي الأخضر

أعلنت أبحاث طبية جديدة، عن فوائد سحرية لعلاج الكثير من مشاكل الكبد بواسطة الشاي الأخضر، حيث يقلل من أمراض الكبد الدهني المرتبطة بالسمنة بنسبة تصل إلى 75% لدى الفئران بسبب مستخلص طبيعي فيها.

وأشار أستاذ العلوم الغذائية في جامعة بنسلفانيا "جوشوا لامبرت" في التقرير الذي نشرته "صدى" إلي أن النتيجة مهمة لأن مرض الكبد الدهني غير الكحولي يمثل مشكلة صحية عالمية كبيرة، لافتًا إلي أنه يسبب ارتفاع معدل انتشار عوامل الخطر مثل السمنة، ومرض السكر النوع الثاني.

وأضاف في تقريره، أنه من المتوقع أن يصيب مرض الكبد الدهني أكثر من مليون شخص بحلول 2030، مشيرًا إلي أن الدراسة أوضحت أن الفئران التي تغذت علي نظام غذائي غني بالدهون لمدة 16 أسبوعًا واستهلكوا الشاي الأخضر ومارسوا الرياضة بانتظام تراجعت ربع الرواسب الدهنية في الكبد لديهم.


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