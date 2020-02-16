قرار مفاجئ لـ"مرتضى منصور" بعد القبض على جماهير الزمالك

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الرياضة

مرتضى منصور
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المصريون

الزمالك

مرتضى منصور

كلف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عددًا من المحامين لمتابعة موقف المشجعين الذين تم القبض عليهما أمس على هامش احتفالات الجماهير خلال استقبال فريق الكرة بمطار القاهرة بعد التتويج ببطولة السوبر الإفريقي على حساب الترجي التونسي بالفوز عليه بثلاثة أهداف لهدف في الدوحة.

وقام رئيس النادي بإيفاد عدد من المحامين لقسم النزهة لمتابعة موقف المشجعين عمرو أحمد عبد الحافظ ومحمود يحيى في القضية رقم 115 بقسم النزهة ومحاولة الحصول على قرار بإخلاء سبيلهما مشددًا على أنه لن يترك هذا الملف إلا بعد الاطمئنان على المشجعين.

وكانت الجماهير أمس قد احتشدت بالمئات في مطار القاهرة لاستقبال الفريق الفائز بالسوبر وكان على رأس المستقبلين وزير الرياضة بعد تتويج الزمالك بالسوبر الإفريقي الرابع في تاريخه.


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