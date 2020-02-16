» توتنهام يخطف فوزًا قاتلًا أمام أستون فيلا

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المصريون

توتنهام

استو فيلا

خطف فريق توتنهام فوزًا على مضيفه أستون فيلا، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

وشارك محمود تريزيجيه لاعب المنتخب الوطني وأستون فيلا بدلا من أنور الغازي في الدقيقة 70 بينما تواجد أحمد المحمدي على مقاعد بدلاء الفيلانز.

وافتتح توبي ألدرفيريلد التهديف لصالح أستون فيلا بالخطأ في مرماه بالدقيقة التاسعة من بداية المباراة، ثم أدرك اللاعب نفسه التعادل لفريق توتنهام في الدقيقة 27 من عمر اللقاء.

وأضاف سون هيونج مين الهدف الثانى لصالح توتنهام فى الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، وتعادل الفيلانز عبر بيورن انجيلس في الدقيقة 53.

وفي الدقيقة 94 ومن خطأ دفاعي فادح لمينجز تسلم سون كرة طولية مرت من بين أقدام المدافع لينفرد بالحارس المخضرم بيبي رينا ويسجل هدف الفوز وهدفه الثاني.

ورفع توتنهام رصيده إلى 40 نقطة ويتقدم للمركز الخامس بفارق نقطة عن تشيلسي الرابع والذى سيواجه مانشستر يونايتد غدا، وتجمد رصيد الفيلانز عند 25 نقطة في المركز الـ17.

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