» رد حاسم من «النواب» على إساءة البرلمان الأوروبي

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حسن علام- متابعات

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النواب

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الافراج

قال النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن تصريحات البرلمان الأوروبي ورئيسه ديفيد ساسولي رئيس البرلمان الأوروبي قد تجاوزت الحد، وأصبح يتخذ مواقف عدائية تعتمد على تقارير مشبوهة من منظمات تشتهر بعدائها مع مصر، مضيفًا أن مصر بسلطاتها الثلاث التشريعية والقضائية والحكومية لا تعير أي اهتمام لمثل هذه التجاوزات.

وأوضح "وهدان" في بيان صحفي له، أن حديث البرلمان الأوربي عن الإفراج عن المصري باتريك جورج هو تجاوز في حق السلطة القضائية المصرية التي احتجزته وفقا للإجراءات قانونية ودستورية  حيث أنه متهم  بناء على محضر يحمل رقم 7245 لسنة 2019 محرر بتاريخ 23 سبتمبر الماضي، ووجهت له اتهامات التحريض على التظاهر ونشر أخبار كاذبة والدعوة إلى قلب نظام الحكم، وقررت النيابة حبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات، مضيفًا أن مصر دولة ذات سيادة وتتمتع سلطاتها باستقلال تام ولا تقبل بأي شكل التدخل أو المساس بالسلطة القضائية.

وأضاف "وهدان" أن البرلمان الأوربي كان يجب عليه  مناقشة الأمر مع البرلمان المصري وإرسال استفسار ومناقشة لهذا الأمر وليس التدخل في الشأن المصري والتعدي على حق السلطات القضائية والتي تنظر قضية المتهم،


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