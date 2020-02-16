إسرائيل تقيم علاقات دبلوماسية مع دولة عربية جديدة

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السودان

نتنياهو

علاقات دبلوماسية

كشف بيان صادر عن مكتب رئيس الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن مسؤولين إسرائيليين سيبدأون الأسبوع القادم الشروع في إنجاز خطة تهدف في النهاية إلى إقامة علاقات دبلوماسية مع السودان.

وقال البيان على لسان "نتنياهو": "سيجتمع هذا الأسبوع فريق إسرائيلي ليعمل على بلورة خطة لتوسيع رقعة التعاون بين البلدين. هذا ما اتفقت عليه مع الرئيس السوداني حيث الغاية من ذلك هي التوصل في نهاية المطاف إلى إحلال التطبيع وإقامة علاقات دبلوماسية بين إسرائيل والسودان".

وأكد أنه كلف هيئة الأمن القومي في إسرائيل بقيادة هذه "الخطوة التاريخية" بالتعاون مع جميع الجهات الأمنية والمدنية في البلاد.

وشدد نتنياهو على أن إسرائيل حاليا "في أوج عملية التطبيع مع عدد كبير جدا من الدول العربية والإسلامية"، مضيفا: "ترون جزءا صغيرا منها فقط فهذا هو رأس الكتلة الجليدية التي يظهر فوق سطح الماء، وتحت سطح الماء هناك عمليات كثيرة تغير وجه الشرق الأوسط وتضع إسرائيل في مكانة الدولة العظمى إقليميا وعالميا".


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